Crevacuore: camion in fiamme in centro

BIELLA - Poteva scatenarsi l'inferno ma è stato solo un principio di incendio quello divampato ieri a Crevacuore mente un camion percorreva via Garibaldi al centro del paese. Sembra che le cause dell'incidente siano da attribuirsi alla perdita d'olio e lo sfregamento del carrello montacarichi sul manto stradale.

Gli interventi di soccorso

Per spegnere le fiamme sono intervenuti alcuni operatori comunali, prontamente accorsi sul posto per aiutare il conducente del mezzo, un uomo di 47 anni residente a Moncalieri. Sul posto sono intervenuti in seguito i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno realizzato gli accertamenti per stabilire le dinamiche del rogo.