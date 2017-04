Biella e dintorni: 7 cose da fare lunedì 17 aprile

BIELLA – Una ricca giornata di festa all'insegna della buona natavola con gli antichi sapori, della natura, del verde e di tante attività per tutta la famiglia. Ecco i nostri consigli.

Pasquetta

Dalle 11 a Zumaglia presso Cascina Alè, Parco del Brich, la Pro Loco propone «Pasquetta al Castello tra frittate, dolci e arte». Oltre al pranzo che, come tradizione vuole, avrà come piatto principale le frittate, è prevista un'esposizione di prodotti artigianali e creazioni artistiche. All'ora di pranzo la Cascina Alé, sempre all'interno del parco, proporrà un ricco pranzo la cui portata principale sarà la grigliata (costo: 25 euro). A seguire, intorno alle 14, tutti i bambini sono invitati a partecipare a una divertente «Caccia all'uovo pasquale» nell'area intorno alla struttura. La sfida si svolgerà tra squadre miste da sei bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. La ricerca si svilupperà in 11 tappe, attraverso una serie di facili prove. Al termine sarà premiata la squadra che avrà trovato il tesoro, ma sono previste anche sorprese per tutti i partecipanti. Il costo di partecipazione è di 5 euro. Info: Daniela 348 7286236, Giada 348 3244491.

A Muzzano, Bagneri alle 10.30, la «festa delle erbette» a Bagneri, organizzata anche quest'anno il giorno di Pasquetta, si presenta come un'occasione interessante anche per chi magari non conosce ancora il piccolo borgo della Valle Elvo. Il programma, organizzato dai volontari Amici di Bagneri, prevede, dopo la santa messa celebrata alle 11 nella chiesa parrocchiale, l'aperitivo per tutti e poi uno stuzzicante pin-nic con una serie di proposte centrate sulla valorizzazione dei prodotti locali, con salumi frittate erbette e formaggi della valle, e tanto altro, preparato dai volontari in cucina. Tempo permettendo, il pic-nic sarà in tavolate all'aperto, altrimenti negli accoglienti saloni riscaldati. Al pomeriggio, come di consueto, un gioco a sorpresa per coinvolgere grandi e piccoli e divertirsi in compagnia. Durante la giornata, l'invito è ovviamente quello di conoscere e scoprire la piccola borgata montanara con la bella chiesetta, la Madonna del Piumin e le altre statue del Sandrun, l'ecomuseo e le case della borgata, immersa nel verde della natura. Per chi desidera, visita guidata all'ecomuseo, sempre interessante anche per i bambini. Per partecipare al picnic è consigliata la prenotazione. Info: Clotilde 015 28684 Gilberto 339 6881717, www.bagneri.it, info@bagneri.it.

Alla Trappa di Sordevolo il lunedì dell'Angelo segna la riapertura delle attività. Pranzo di apertura. Menù: alumi nostrani, acciughe in verde, ricotta alle erbe, patè tonno e patate, frittatine con erbette, polenta concia grigia, formaggi LatteVivo, dolce della Trappa, caffè, vino rosso Masera, acqua del Mucrone. Adulti euro 20 - bambini euro 15. Info:348 2703135 o 349 3269048, coordinatore@ecomuseo.it.

Mercati

Dalle 9 alle 18 mercato dei produttori agricoli al Ricetto di Candelo, «Fantasie di primavera» a cura della Pro Loco giovani. Info: Provincia di Biella 015 8480611, www.provincia.biella.it.

Cultura

Dalle 14.30 alle 18 a Masserano Pasquetta con visita al Palazzo principesco, alla Collegiata, all'ex-Chiesa di san Teonesto e della Chiesa di Santo Spirito. Si potrà ammirare il Borgo storico e la sua chiesetta della Sacra Famiglia con visite guidate. Info: associazionedonbarale@gmail.com.

Per i più piccoli

Dalle 10.30 alla Brughiera di Trivero, caccia al tesoro botanico in collaborazione con Grandi Giardini italiani. Il ritrovo all'Albergo Ristorante Il Castagneto con attività per bambini (dai 6 ai 10 anni fino alle 13) per scoprire il mondo vegetale dei boschi e dei prati intorno al Santuario Nostra Signora della Brughiera e preparare un erbario personalizzato. Ai genitori verrà offerta la cartina per una piacevole passeggiata. Info: Equipe Arc-en-Ciel 015 0990725 o 349 4512088, www.oasizegna.com, maffeo@tin.it.

A Portula, Castagnea, Agriturismo Oro di Berta, le uova del Gianconiglio. Giornata per le famiglie con caccia alle uova. Info: Agriturismo Oro di Berta 015 756501, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.