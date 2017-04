Lavori in via Corradino Sella. Disagi per gli automobilisti

BIELLA - Come previsto, comincia martedì 18 aprile la riasfaltatura di via Corradino Sella, primo intervento di quelli previsti nella "campagna di primavera" di risistemazione delle strade cittadine. I lavori in corso porteranno anche a qualche disagio per la circolazione: la strada che rappresenta il principale collegamento tra la città e la valle Cervo resterà chiusa per sei giorni, fino alle 18 di lunedì 24 aprile.

Per chi scende da Pavignano e per chi vuole raggiungere la valle Cervo il percorso alternativo sarà il ponte della Maddalena, con via Serralunga e il tratto di via Italia verso Riva come punti di accesso alla città. Il 26 e il 27 aprile poi, come previsto dall'ordinanza, altri interventi sono previsti proprio al ponte della Maddalena e sul primissimo tratto di via Ogliaro. Per il primo sono previsti due giorni di chiusura mentre in via Ogliaro sarà istituito il senso unico alternato.