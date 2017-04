Biella: al Museo del Territorio arrivano le invasioni digitali

BIELLA - Anche il Museo del Territorio Biellese aderirà alle «Invasioni digitali 2017» domenica 23 aprile alle 16.30 con un percorso guidato dal titolo «Invasi di bellezza» dedicato al tema del fascino e dell’eleganza nell’antichità, a cura dell’archeologa Giuliana Morena.

Il gusto del bello nella storia

Il gusto del bello, il piacere di apparire, concetti che affondano le proprie radici nella storia di tutte le civiltà più importanti, che hanno resistito al tempo e che, mai come oggi, sono attualissimi. Il Museo del Territorio Biellese vuole «Invadere di bellezza» chi visiterà le sue sale con un percorso che, dalla Preistoria al Medioevo, farà analizzare ed apprezzare la bellezza nell’antichità. La cura di sé, lo sfarzo nell’abbigliamento e la preparazione del corpo, anche per affrontare la vita nell’Aldilà. Attraverso un percorso guidato, rivivranno gli oggetti all’interno delle vetrine in un affascinante viaggio che ci porterà indietro nel tempo, inebriandoci con gli aromi con cui avremmo potuto catturare l’attenzione di un uomo o di una donna più di duemila anni fa.

L'evento è social

Durante tutto il percorso sarà possibile scattare fotografie all'interno delle sale, mettersi nei panni di una matrona romana e del suo amato patrizio e, perché no, scattarsi un selfie con la mummia e condividere istantaneamente tutte le immagini sui social network con gli hashtag #invasidibellezza, #innamoratidelmuseo #invasionidigitali. L’evento è curato da Ideazione Soc. Coop., in collaborazione con FabLab Biella che realizzerà per l’occasione una riproduzione del sarcofago della mummia Taaset e alcuni oggetti di bellezza collegati al tema. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi esclusivamente accedendo alla pagina ufficiale dell'evento al seguente link: http://www.invasionidigitali.it/invasione/invasi-di-bellezza/.

Il video

Qui vi riproponiamo il video sulle cinque cose da non lasciarsi scappare se si visita il Museo del Territorio.