Pallacanestro Biella: date, costi e abbonamenti dei play off

BIELLA - Angelico Pallacanestro Biella rende note le modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla serie di gare degli Ottavi di Finale Playoff, prevista a partire da domenica 30 aprile. Ad affrontare i rossoblù la squadra del girone Est che al termine della regular season, a calendario nel weekend, accederà alla seconda fase del campionato da ottava qualificata. La serie sarà al meglio delle cinque partite e, in virtù del primo posto dei lanieri nella classifica di Ovest, vedrà capitan De Vico e compagni disputare Gara 1, Gara 2 ed eventuale Gara 5 sul parquet di casa. Quasi certamente, ad una giornata dal termine, gli avversari saranno Mantova o Verona.

Le date

Queste le date ufficiali dei match validi il primo turno Playoff (Ottavi di Finale): Gara 1: domenica 30 aprile, ore 18.00 al Biella Forum; Gara 2: martedì 2 maggio, ore 20.30 al Biella Forum; Gara 3: venerdì 5 maggio, ore 20.30 fuori casa; Eventuale Gara 4: domenica 7 maggio, ore 18.00 fuori casa; Eventuale Gara 5: mercoledì 10 maggio, ore 20.30 al Biella Forum.

Biglietti

I biglietti per assistere a Gara 1 e Gara 2 saranno disponibili esclusivamente presso la biglietteria del Biella Forum (lunedì-venerdì dalle ore 16 alle 19) e il negozio Robe di Kappa di via Italia 50, a Biella (lunedì-venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; sabato dalle 10 alle 12). Giovedì 20, venerdì 21 e lunedì 24 aprile, esibendo il documento di identità e l’abbonamento stagionale, sarà possibile confermare il proprio posto sugli spalti del Biella Forum o sceglierne uno diverso tra quelli disponibili. Da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile potranno essere acquistati gli altri tagliandi rimasti invenduti al termine della precedente fase. La vendita libera sarà attiva anche domenica 30 aprile, giorno di Gara 1, presso la biglietteria del palazzetto dalle ore 16.

Occasione speciale...

Per i primi due incontri degli Ottavi di Finale (Gara 1 e Gara 2) la società ha riservato uno speciale mini abbonamento, vantaggioso per tutti i tifosi che desidereranno sottoscriverlo, con prezzo cumulativo scontato di circa il 20% rispetto al costo del singolo tagliando. Di seguito si riportano i prezzi dei biglietti settore per settore: settori non numerati verde, rosso e blu: intero 12 euro – ridotto 6 euro; tribuna numerata blu: intero 20 euro – ridotto 10,00 euro; tribuna numerata rossa: intero 25 euro – ridotto 15 euro; parterre blu: intero 40 euro – ridotto 20,00 euro; parterre rosso: intero 60 euro.

Gara 1 + gara 2

Settori non numerati verde, rosso e blu: intero 20 euro – ridotto 10 euro; Tribuna numerata blu: intero 33 – ridotto 16 euro; tribuna numerata rossa: intero 42 euro – ridotto 25 euro; parterre blu: intero 66 euro – ridotto 33 euro; parterre rosso: intero 100 euro.

Nel video, le immagini della partita casalinga contro Trapani