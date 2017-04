Biella festeggia la Liberazione. Ecco gli appuntamenti

BIELLA - Quest'anno è il 72esimo anniversario di uno dei momenti più importanti nella storia italiana, la liberazione dal regime fascista e dall'occupazione nazista. Per l'occasione il comune di Biella e gli enti locali hanno organizzato manifestazioni e cerimonie in ricordo dell'evento. Lunedì 24 aprile alle 10 in piazza Mons. Carlo Rossi (Già Battistero), ritrovo delle autorità, dei cittadini, dell’Anpi, delle associazioni combattentistiche e d’arma presso il Palazzo Comunale a seguire la deposizione della corona d’alloro alle lapidi dei caduti e le orazioni ufficiali del Sindaco e del Presidente Provinciale Anpi. Alle 20.15 ritrovo presso Villa Schneider per la consueta fiaccolata con il corteo che attraverserà via Gramsci, via Italia, via Battistero, via Amendola, Via Galliari, Piazza Martiri della Libertà , via Italia, P.zza San Giovanni Bosco. Parteciperà alla manifestazione anche la banda musicale «Giuseppe Verdi – Città di Biella».