Finto pacco bomba, c'è una denuncia per procurato allarme

BIELLA - Nella serata di lunedì, personale della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso la sede di Equitalia a seguito di una segnalazione circa la presenza di una busta sospetta. Nell’occorso, una telefonata giunta su linea 112 da parte di un addetto alla vigilanza segnalava un pacco formato da carta di giornale ripiegato ed incastrato nel battente della bussola d’ingresso della sopra indicata agenzia. Gli operatori giunti sul posto, dopo aver appurato la presenza dell’anomalo involucro, contattavano personale specializzato esperto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Biella e una squadra di artificieri della Questura di Torino. Il predetto personale, ciascuno per la parte di competenza, escludeva una concreta minaccia di contaminazione e/o pericolo di esplosione.

Un'altra immagine dell'operazione (© Polizia di Stato Biella)

Le operazioni

Infatti, dopo la rimozione e l’apertura del pacco sospetto, effettuato dalla squadra degli artificieri, si poteva accertare che lo stesso era composto da una normalissima istanza regolarmente indirizzata alla sede di Equitalia, corredata di bollettini postali e di diversi documenti che non erano stati imbucati nell’apposita cassetta d’impostazione, ed incastrati direttamente all’ingresso, causando così, anche alla luce dei recenti episodi verificatisi in proposito, un comprensibile apprensione. A seguito di ciò, una persona residente in questa provincia veniva denunciata per il reato di procurato allarme.