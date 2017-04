Biella: tornano l'arte e la natura in festival di Selvatica

BIELLA - La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella presenta, da sabato 6 maggio a domenica 2 luglio 2017, la sesta edizione di Selvatica. Arte e natura in festival, la manifestazione che unisce natura e cultura per raccontare la bellezza del pianeta tramite le arti visive.

Uomo e natura

Il festival, giunto alla sua sesta edizione, torna ad affrontare il tema, più che mai attuale, della responsabilità umana verso la salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale e lo fa creando un dialogo con le arti visive contemporanee che diventano un filtro con cui osservare il mondo. Attraverso un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura e laboratori didattici rivolti ai più giovani, la manifestazione riunisce secondo un’unica coerente progettualità artisti, intellettuali, creativi e ricercatori provenienti da differenti ambiti del sapere, tutti accomunati dall’aver fatto del mondo naturale il centro della loro poetica o del loro lavoro.

Eventi in città e nel territorio

Selvatica. Arte e natura in festival, a cura di Alessandra Redaelli per la parte artistica e di Fabrizio Lava per la parte fotografica - animerà la città di Biella e il territorio biellese. Il cuore pulsante dell’iniziativa si focalizzerà intorno alle sedi di Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e il Museo del Territorio Biellese e coinvolgerà anche l’Oasi Zegna dove sarà possibile vivere un’esperienza naturalistica outdoor.

Il cuore della kermesse

Palazzo Gromo Losa, con i suoi giardini all’italiana, sarà uno dei luoghi cardine del festival e farà da scenario a tre delle mostre più significative della manifestazione. Le sale del palazzo ospiteranno le opere di Marzio Tamer (nato a Schio nel 1964), pittore molto amato in Italia e all’estero che con i suoi ritratti di animali, a figura intera o in primissimi piani fotografici, riesce a trascendere il concetto di verosimiglianza andando verso un mondo ulteriore che ha il sapore della metafisica. Nella sezione fotografica di quest’anno saranno esposte 90 immagini delle più di 20.000 arrivate per il Glanzlichter, uno dei concorsi di fotografia naturalistica più importanti d’Europa, patrocinato dal Ministero Federale dell’Ambiente tedesco, che torna a Biella per la terza volta. I sontuosi roseti nel giardino all’italiana di Palazzo Gromo Losa faranno invece da cornice alla possente scultura di Stefano Bombardieri, Gaia e la Balena, un’installazione imponente di 20 metri di lunghezza. Opera ambivalente che regala al pubblico diverse letture: la bambina che trascina la balena rappresenta infatti la forza dei sogni e della fantasia che appartengono al bambino, ma in una chiave diversa la balena diventa simbolo dell’enorme peso delle difficoltà che i bambini devono sopportare nel corso della loro giovane vita. Passaggio Elefanti è un’altra opera che Bombardieri porta a Selvatica, meno imponente ma dal messaggio altrettanto forte; i due elefanti qui riprodotti compaiono da una quinta invisibile per scomparire subito dopo, sul corpo dei due pachidermi appare un display che riporta il numero di elefanti rimasti in vita sul pianeta.

Arte a Palazzo Ferrero e al Museo del Territorio

Palazzo Ferrero ospiterà le ampie e sciolte pennellate dell’artista Mark Adlington (nato in Inghilterra nel 1965), che con le sue tele porterà a Selvatica il particolarissimo cavallo di Przewalski, sottospecie selvaggia quasi estinta negli anni Sessanta, poi salvata con una intelligente strategia di ripopolamento. Sempre all’interno di Palazzo Ferrero una seconda esposizione presenta la mostra «I colori del Bianco» a cura di Marcello Libra, un viaggio fotografico verso i gelidi e remoti luoghi del nord, dove il protagonista assoluto è il bianco, non colore per eccellenza, che allo stesso tempo racchiude ed esprime tutti i colori dello spettro. Al Museo del Territorio Biellese sarà esposta una selezione dei lavori realizzati per la prima edizione del Concorso Nazionale di Pittura Be Natural/Be Wild, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, indirizzato ad artisti tra i 18 e i 35 anni invitati a raccontare la loro idea di natura, oltre agli scatti del concorso fotografico «Nord Ovest Naturae Photo Contest», un progetto che permette di gettare uno sguardo sulla natura e sui variegati ambienti del nord-ovest d’Italia.

Gli eventi collaterali

Le sette mostre principali dislocate tra Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero e Museo del Territorio Biellese, saranno accompagnate da diverse esposizioni collaterali che coinvolgeranno alcuni tra i più suggestivi luoghi del Biellese oltre a diversi spazi istituzionali e gallerie d’arte. Tra queste spicca sempre al Piazzo la mostra di Palazzo La Marmora, dove trova spazio, nella splendida sala del Galliari, una personale di Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi, scultori pistoiesi che usano il marmo bianco di Carrara come loro cifra artistica. Uova a tuttotondo e chiocciole, dalle evocazioni primordiali, popolano le loro opere. «...come nella musica, i due scultori, hanno trovato l'armonia nella realizzazione dell'opera a quattro mani...» (Vittorio Sgarbi). Altrettanto suggestiva è la personale di Stefano Zagaglia nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Viaggiatore appassionato e grande amante della natura, nei suoi dipinti Zagaglia riesce a restituire tutta la suggestiva bellezza e la dignità degli animali che ritrae.

Selvatica. Arte e Natura in Festival è realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con E20 Progetti, che cura l’allestimento e il catalogo.

Info e costi

Biglietto principale presso la biglietteria di Palazzo Groma Losa, da euro 5,00 (ridotto 4.00). Il biglietto dà diritto alla riduzione sulle mostre collaterali laddove a pagamento. Biglietto ridotto: soci Touring Club, Soci FAI, Soci WWF, soci Legambiente, Soci Plein Air, tessera abbonamento musei Torino e Piemonte, gruppi di almeno 12 persone, Amici di Castelli Aperti, associazione Nazionali Alpini, possessori biglietto Giardino Botanico di Oropa (esibendo il biglietto di Selvatica presso il Giardino Botanico di Oropa verrà applicato uno sconto sull’ingresso). Biglietto gratuito: under 25, studenti universitari con tesserino, disabili + 1 accompagnatore, insegnanti se accompagnano una classe, giornalisti con patentino, guide turistiche con patentino. Possibilità di visite guidate su prenotazione. Scuole: visite didattiche gratuite (info e prenotazioni: 015 0991868). Catalogo costo: 20 €, cconto 50% se acquistato insieme al biglietto di Palazzo Gromo Losa. Tutte le info sull'evento sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella www.fondazionecrbiella.it e ai seguenti contatti: 015 0991868, spazio.cultura@fondazionecrbiella.it.