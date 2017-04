Biella: il nuovo Prefetto in visita al comando dei Vigili del Fuoco

BIELLA - La scorsa settimana la dottoressa Annunziata Gallo, il nuovo Prefetto di Biella, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Biella.

Visita al cuore operativo del comando

A fare gli onori di casa il comandante Mauro Luongo che ha presentato il personale direttivo e operativo passando in rassegna i mezzi di soccorso del comando e il cuore dell'attività di gestione dell'emergenza: la sala operativa.

Il territorio e il fondamentale lavoro dei vigili del fuoco

In seguito nell'auditorium il comandante Luongo ha mostrato alla rappresentante del governo, le peculiarità ed i vari settori di intervento degli uomini in forza nel capoluogo biellese. Il Prefetto ha preso parte anche all'incontro con il personale del Comando per poi visitarne la sede ed a fine giornata ha salutato i pompieri rinnovando nel suo discorso la stima e l’apprezzamento nei loro confronti e riguardo le attività svolte a servizio della cittadinanza.