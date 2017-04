Biblioteca, compleanno da 44 mila prestiti

BIELLA - Il «compleanno» cadeva il 16 aprile, esattamente la domenica di Pasqua, e il primo anno della nuova Biblioteca Civica è stato certamente positivo. Lo dicono i dati, con poco meno di 44mila libri distribuiti in prestito tra «Civica» e biblioteca dei ragazzi tra aprile e dicembre 2016 e una stima di accessi nella nuova sede intorno alle 100 persone al giorno, ma lo dicono anche le sensazioni. «Pressoché ogni giorno - spiega la direttrice Anna Bosazza - le postazioni per lo studio sono tutte occupate». Una soddisfazione che è condivisa dall’assessore alla cultura Teresa Barresi: «Una sede così ospitale e funzionale non poteva restare una scatola vuota. Grazie anche alle molte iniziative, al contrario, sta diventando un punto di riferimento della cultura in città».

I numeri

In effetti nei primi dodici mesi di vita della biblioteca in piazza Curiel gli eventi sono stati numerosi. Tre cicli di «Incontri con l’autore» hanno portato quindici scrittori in città, dai saggisti Enzo Bianchi e Alessandro Barbero, agli autori di best seller Andrea Vitali e Silvia Avallone fino alla prima presentazione in Italia della biografia dell’atleta paralimpica Nicole Orlando. Laboratori e visite guidate hanno avvicinato quasi 4 mila tra bambini e ragazzi al mondo delle biblioteche biellesi. Allo stesso modo le mostre, da Selvatica alle collaborazioni con l’Alliance Française, hanno dato un nuovo senso agli ampi spazi della sala delle colonne al piano terra. Due opere d’arte sono poi state donate per abbellire i nuovi spazi: Aquamantio di Daniele Basso, regalo alla città di Mosca 1916 (con 600 persone all’inaugurazione di giugno) e una scultura di Mariella Perino.

Copertura del servizio

Con il trasferimento nella nuova sede, la biblioteca civica ha anche ampliato gli orari di apertura: da aprile 2016 l’accesso al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 18,30 e il sabato dalle 10 alle 16. «Ora tocca alla biblioteca dei ragazzi - afferma Teresa Barresi - Il trasloco dalla sede provvisoria di villa Schneider alla Palazzina Piacenza rimessa a nuovo si completerà tra qualche settimana. Cercheremo di ridurre al minimo i tempi di chiusura durante il trasferimento, così come accadde per la Civica».