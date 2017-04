Forte odore di gas in strada Novella, vigili del fuoco e tecnici sul posto

BIELLA - Mattinata tutt’altro che tranquilla in strada Novella nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle ore 13 alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco per un forte odore di gas avvertito nell’aria: arrivati sul posto, i pompieri si sono messi subito all’opera per individuare la fonte della «puzza». Dopo aver cercato insieme ai tecnici di «2i Rete Gas» si è capito da dove proveniva quell’odore. In un appartamento era stato lasciato aperto inavvertitamente il gas di un fornello.