Meteo a Biella, le previsioni per venerdì 21 aprile

BIELLA – Ultimo giorno della settimana in trend con i giorni precedenti in tutto il territorio. Si prospetta un venerdì ancora fresco ma con temperature in progressivo aumento. Al mattino e alla sera la temperatura potrebbe scendere fino a 5°C mentre le temperature massime toccheranno i 17 gradi.

Il cielo sarà sereno con qualche sporadico addensamento nel pomeriggio perfetto per iniziare il weekend magari con una passeggiata serale rigenerante. Lo zero termico sarà in netto aumento fino a 2600 m in serata. I venti saranno deboli o localmente moderati da nord in quota, in prevalenza deboli meridionali altrove.