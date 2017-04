Ripartono i corsi di accompagnamento alla nascita

CAVAGLIA' - Il 22 aprile si celebra in tutta Italia la giornata nazionale della salute della donna, dedicata quest’anno al tema della prevenzione in tutte le sue forma. Nell’ambito delle numerose iniziative che l’Azienda sanitaria locale di Biella promuove su entrambi i distretti, Biella e Cossato, per supportare ed aiutare le donne, recentemente è stata potenziata una ulteriore attività sul territorio dedicata a chi si prepara alla nascita di un bimbo.

La novità

Riparte, infatti, a Cavaglià il corso di accompagnamento alla nascita. D’ora in avanti anche chi risiede in questo comune o nei territori limitrofi avrà la possibilità di seguire il corso ed essere, al tempo stesso, più vicino a casa. A condurre il corso - il martedì, dalle 14 alle 16, presso i locali dell’Asl in via Pella numero 10 - sarà una ostetrica dell’Asl di Biella.

Obiettivo

Gli incontri di accompagnamento alla nascita rappresentano un momento informativo e formativo importante in quanto in questa occasione la donna non solo ha la possibilità di dedicarsi al corpo e alla sua preparazione fisica per il parto, ma anche la possibilità di approfondire alcuni tempi fondamentali: lo stile di vita da adottare in gravidanza, il legame mamma-bambino, le scelte per il parto, l’avvio e la durata dell’allattamento al seno, la cura del bambino in generale.

Informazioni

Per chi desidera ricevere informazioni o vuole prenotare per partecipare può telefonare ai numeri: 015-15157001 e 015-15157004.