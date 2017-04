Vitalizi regionali: ecco chi sono i "paperoni" biellesi

BIELLA - La Regione Piemonte ha reso noti i nomi dei consiglieri che incassano il vitalizio. Tra questi, ovviamente, anche diversi biellesi. Tra i 192 consiglieri vi sono alcuni biellesi: Enzo Acotto, Silvana Bortolin e Wilmer Ronzani, tutti espressione di partiti di sinistra (Dal Pci al Pd). Il loro assegno mensile ammonta, rispettivamente a 3826,82 euro, 4452,58 euro e 3647,99 euro.

Abolizione

I vitalizi sono stati aboliti dall'assemblea nel corso del dicembre 2011. La decisione ha interessato solo la legislatura iniziata nel 2014. Davide Bono, consigliere del Movimento Cinque Stelle, è l'unico ad aver rinunciato sia al vitalizio sia ai contributi per un totale di 81.537 euro. Cinquanta, invece, i consiglieri che hanno chiesto la restituzione dei contributi già trattenuti per assegno e reversibilità. Tra loro l'ex consigliere Lorenzo Leardi, attualmente senza vitalizio. Lo percepirà invece Gilberto Pichetto, già assessore e consigliere per Forza Italia.