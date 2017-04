Vinti 79 mila euro al "10eLotto"

MONGRANDO - La fortuna bacia il paese, con una vincita di quasi 80 mila euro. Nel concorso del 20 aprile, infatti, un giocatore ha azzeccato la combinazione (9 su 10, grazie al "numero oro") aggiudicandosi ben 79 mila euro. Si tratta della vincita più alta in Italia in questo concorso "10eLotto". La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Erika Penna, lungo la strada provinciale che attraversa il paese. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti.