Viaggio nella storia della tipografia Tallone

BIELLA - La tipografia Tallone di Alpignano è una delle più antiche stamperie italiane ancora in attività, dedita alla composizione manuale, alla stampa in tiratura limitata e al confezionamento di alcuni volumi. Grazie alla collaborazione tra l’associazione biellese DocBi e gli Amici della biblioteca, sabato 6 maggio sarà organizzata una visita guidata della tipografia, cui sarà possibile partecipare al costo di 10 euro e previo prenotazione da effettuarsi entro il 3 maggio sul sito docbi@docbi.it o al numero di riferimento 015-31463. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 14 nel parcheggio della stazione San Paolo di Biella e la successiva partenza per Alpignano, dove si arriverà intorno alle 15.30, con ottimizzazione delle auto.

La visita

Alle 15.45 inizierà la visita, che porterà i visitatori prima attraverso i volumi pubblicati ed esposti al primo piano dell’edificio, insieme a lettere di personalità di rilievo della cultura del Novecento che hanno collaborato con la Casa Editrice; poi nell’atelier tipografico settecentesco tutt’ora in funzione ed infine nei giardini, che ospitano le locomotive storiche tra cui quella amata da Neruda, la più antica conservata in Italia. Sarà possibile acquistare in loco un sonetto dedicato alla Primavera stampato dalla tipografia per l’occasione, prima della partenza per Biella prevista per le ore 17.30 circa.

(© DocBi)