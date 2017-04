Liberazione, due giorni di festa sulla Serra

SALA - Anche quest’anno, nella zona della Serra, tornano le iniziative della Pro Loco e del Museo della Resistenza, che propongono un doppio appuntamento in occasione della Festa della Liberazione. Si comincerà lunedì 24 aprile nei locali di via Ottavio Rivetti, 3, dove alle 19 si terrà un’apericena, per poi proseguire alle 21 con lo spettacolo teatrale «Il lenzuolo: racconti di vita e di morte di donne».

Come partecipare

Per informazioni e prenotazione, si può telefonare ai numeri 3456573881 – 3391241618. Martedì 25 aprile, a cura di Andirivieni, si partirà alle 8.30 per una passeggiata libera in compagnia con ritrovo presso la sede dell’associazione (via Umberto I, 98) e con arrivo a Donato Lace per partecipare alla manifestazione per il 72° anniversario della Liberazione. Dopo il pranzo al sacco alle 12:00, si rientrerà a piedi fino alla Sala Biellese, dove alle 16 si terrà la visita guidata al Museo della Resistenza, seguita poi da una merenda sinoira presso i locali di Andirivieni alle 17.

Singoli eventi

Per prenotarsi alla merenda sinoira chiamare il numero 3311201800, per informazioni: Davide 347 364 4142. Per chi non avesse la possibilità di partecipare a tutta la giornata, sarà comunque possibile partecipare ai singoli momenti. Il Museo della Resistenza, in occasione della Festa della Liberazione, rimarrà aperto sabato 22 e domenica 23 dalle 14 alle 18, e martedì 25 dalle 10 alle 18. Per info e contatti: 340-9687191.