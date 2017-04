Biella e dintorni: ecco cosa fare sabato 22 aprile

BIELLA – Inizio di weekend con attività all'aria aperta, culturali, musica ed altro ancora. Ecco i nostri consigli.

Outdoor e sport

Alla Brughiera di Trivero, dalle 10 uscita nel bosco con un esperto naturalista. A seguire pranzo tipico al Ristorante Il Castagneto. Info: Equipe Arc-en-Ciel 015 0990725 o 349 4512088, www.oasizegna.com, maffeo@tin.it. A Graglia, in piazza Astrua, mostra floreale benefica in favore della Chiesa della Confraternita, sotto la torre del castello e nei vicoli caratteristici di piazza Astrua. Programma: oggi apertura mostra floreale «Fiori al Castello», alle 18 in Confraternita presentazione del progetto di restauro di antichi dipinti del pittore gragliese don Saà (1688-1748), aperitivo e a seguire fotografie del viaggio a Siena e Firenze. Info: 335 5394009 o 349 5441377, www.confraternita-graglia.it.

Cinema

Alle 21 al Circolo Su Nuraghedi Biella di via Galileo Galilei 11, il ventunesimo ciclo di Su Nuraghe Film che si arricchisce di nuove collaborazioni mettendo in cartellone otto dei nove cortometraggi selezionati durante la 22esima edizione di Visioni Italiane, rassegna nata nel 1994 per dare spazio a tutti i lavori dal formato irregolare che ogni anno vengono realizzati da giovani autori sul territorio nazionale e che rimangono per lo più invisibili: cortometraggi, documentari, film sperimentali, opere d'esordio in cerca di una distribuzione. A Biella, le otto opere verranno presentate da quatto giovani sardi di seconda generazione, due ragazzi e due ragazze, nati fuori, lontano dall'Isola. Stasera Michela Fosci presenta: «Centenari. Danza dei sacri demoni». Info: Circolo Su Nuraghe 015 34638, www.sunuraghe.it.

Musica

Alle 22.15 a La mia Crota, di Biella, via Torino 36/c, «Music in a Bottle» è un piccolo e intimo spazio tra le bottiglie in cui musicisti biellesi e altri, da terre più lontane, presentano la musica che più sta loro a cuore. Stasera: I Gassman. Si accettano prenotazioni solo per l'aperitivo e la cena. Info: La mia crota 015 30588, www.lamiacrota.it, info@lamiacrota.it.

Al Second The Apartment di Biella dalle 22 l'armonia dei suoni Blues della chitarra di Giovanni Portaluppi si fonde con il calore e la creatività delle tonalità Jazz del sax tenore di Riccardo Sala in un magico colludio. Un appassionante incontro musicale amalgamato dalla maestria del beat elettronico di Vlad Vraciu. Tre personalità, tre storie, tre generi diversi si incontrano in un magico equilibrio. Loro sono Gramophone Trio e venerdì sera proporranno un set decisamente interessante.

Workshop e corsi

A Pettinengo l'Associazione Casa Clementina, via Italia 6, corso di tintura naturale per restauratori (4 giorni). Corso specializzato con utilizzo di estratti, mordenti e modificatori atti a costruire una spettroteca utile per il restauro tessile (tessera associativa annuale euro 20 + corso euro 600). Info: Ass. Casa Clementina 348 3326570, www.casaclementina.eu, casaclementina@alice.it.