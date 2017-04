Meteo a Biella, le previsioni per sabato 22 aprile

BIELLA – Il weekend sul nostro territorio inizia con il sole in trend con i giorni precedenti. Si prospetta un sabato 22 aprile con la tendenza delle temperature ad aumentare ancora progressivamente. Al mattino e alla sera la temperatura potrebbe scendere fino a 7°C mentre le temperature massime toccheranno i 21 gradi. Il cielo sarà sereno con qualche sporadico addensamento in serata sulle Alpi. Sicuramente potrete programmare tutte le vostre attività all'aperto. Lo zero termico è in lieve aumento sui 2700-2800 m. I venti sono moderati da nordovest sulle Alpi, deboli meridionali in pianura.