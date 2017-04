Orsi a Lecco: obiettivo vincere per continuare a sognare

BIELLA - L’ultimo blocco del campionato di Serie B, composto da tre partite, riprende domenica. Per il Biella Rugby, il primo impegno coincide con la trasferta a Lecco. Pochi i momenti di relax per la squadra senior del Biella Rugby, nonostante le festività legate alla Pasqua. Gli allenamenti sui campi di via Salvo D’Acquisto sono continuati regolarmente con la finalità di preparare al meglio questa volata finale.

L'avversario

Lecco sulla carta non fa paura, ma la regola che invita a non sottovalutare mai l’avversario, è quanto mai attuale. Più di venti punti separano le due prossime avversarie in classifica; terza piazza per il Biella, ottava per Lecco, ma il divario non è reale. I lombardi, nella prima parte del campionato, incapparono in una severa decisione del giudice sportivo che penalizzò pesantemente la società. Dopo un primo momento di smarrimento, Lecco ha trovato la forza di reagire con fermezza. Nel girone di andata, Filippo Musso e compagni superarono gli avversari 23-18 non senza qualche difficoltà. Le due squadre si equivalgono e i risultati ottenuti al netto della penalità dei lombardi, lo dimostrano. Lecco dal giro di boa ha vinto tutte le partite tranne quelle con Cus Torino e Cus Milano. Una sola sconfitta per il Biella Rugby che deve ancora affrontare prove difficili come lo scontro con Cus Torino, ma che ha sconfitto Cus Milano e soprattutto, è determinato a mantenere la zona podio che ha meritato fino ad ora.

Parla Callum McLean

«Negli ultimi anni, quando abbiamo giocato in casa del Lecco abbiamo sempre faticato ad imporre il nostro gioco. Ultimamente la loro squadra è in crescita, quindi siamo preparati mentalmente ad uno scontro duro. Sarà fondamentale mettere in campo la miglior difesa possibile, per questo ci stiamo allenando molto. Peccato per noi aver perso in questi mesi tanti giocatori che potevano fare la differenza sul campo, a partire da Martin Murgier per finire con Nicolas Forestier. Per fortuna domenica dovremmo poter contare sul rientro di Gorla, ma le difficoltà a coprire i ruoli nella linea arretrata rimangono. Tommy Galfione non sarà con noi, spero di poter contare sulla presenza di un altro Under 18 che potrebbe essere Addaris, ma anche loro hanno a calendario un impegno importante. Una cosa rimane invariata: la voglia di giocare. Sono le ultime tre partite del campionato e anche se i play off non erano il nostro obiettivo ad inizio anno, di sicuro non siamo intenzionati a lasciare la posizione che abbiamo conquistato con tanta fatica».

Serie B girone 1 – 20a giornata – 22-4-17: Amatori Alghero - Piacenza. 23/04/17: Cus Milano - Rovato; Cus Torino - Monferrato; Cogoleto - Amatori Capoterra; Sondrio - VII° Torino; Lecco - Biella Rugby.Calcio d’inizio alle ore 15.30.

Classifica: Cus Torino punti 79; VII° Torino 73; Biella Rugby 68; Amatori Alghero 53; Monferrato 50; Piacenza 47; Cus Milano e Lecco 45; Sondrio 36; Rovato 28; Amatori Capoterra 25; Cogoleto 14.