Attività infermieristiche: da via don Sturzo all'ospedale

BIELLA - Dal 2 del prossimo mese di maggio l’ambulatorio infermieristico territoriale dell’Azienda sanitaria locale di Biella, dedicato all’assistenza di bassa complessità, sarà centralizzato in ospedale. Le attività un tempo svolte in via don Sturzo e in via Corridoni (presso la «Casa di Giorno») verranno adesso realizzate nell’ambulatorio numero 13 della piastra A. Il trasferimento consente di ampliare gli accessi garantendo l’apertura sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, dalle 13,30 alle 14,30.

La novità

In questo tipo di ambulatorio vengono eseguite le medicazioni semplici, le terapie iniettive e attività di educazione sanitaria. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini che ne avessero necessità, su richiesta del medico di medicina generale. Una riorganizzazione logistica e assistenziale che costituisce anche un primo step del progetto «casa della salute», modello che sarà riprodotto anche in un’area dell’ospedale.