Muore a 39 anni. Addio a Claudio Bracco

BIELLA - Era conosciuto in tutto il Biellese, in ragione della sua passione per i tatuaggi ed i piercing. Tanto che era soprannominato «L'uomo tatuato». Di fatto erano diventati la sua seconda pelle. Claudio Bracco, 39 anni, era quindi a suo modo un personaggio. E la sua scomparsa, oggi, ha fatto in fretta il giro di tante compagnie di giovani e meno giovani che lo conoscevano da anni, sia per il lavoro nei locali serali (barista e buttafuori) sia per la sua passione negli sport da combattimento.

I soccorsi

Originario di Chiavazza, aveva vissuto di recente a Ternengo. E da qualche tempo era pure diventato papà. Bracco è morto dopo essere stato portato in ospedale a causa di un malore. A nulla sono valsi i soccorsi dei medici dell'ospedale, viste le sue precarie condizioni fisiche.

La vita

Bracco nel corso della sua vita, a volte estrema e molto fuori dagli schemi, aveva avuto anche problemi con la giustizia, per questioni di droga, che l'avevano portato dietro le sbarre con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Al di là di tanti guai, Claudio Bracco era ben voluto da molti che, oggi, non a caso, alla notizia della sua scomparsa, hanno scritto commenti sinceri di affetto e di amicizia sui social network.