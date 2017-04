Biella e dintorni: 7 appuntamenti da non perdere domenica 23 aprile

BIELLA – Domenica ricca di eventi all'aperto in cui riscoprire le radici del territorio, le bellezza naturali e culturali della nostra città e dei nostri paesi. Ecco le nostre proposte.

Outdoor

A Graglia, in piazza Astrua, mostra floreale benefica in favore della Chiesa della Confraternita, sotto la torre del castello e nei vicoli caratteristici di piazza Astrua. Dalle 10 frittatine con fiori, minestra di erbette con salamino, altre specialità. A Pollone dalle 9 in piazza S. Rocco la 40esima Esposizione della pezzata rossa di Oropa, ovini, caprini, equini. Programma: alle 9 arrivo espositori, sistemazione capi, alle 12 premiazione espositori, alle 12.30 pranzo in piazza con polenta concia, alle 14 pomeriggio in allegria con la simpatia di Claudio Abada. Nel contesto della manifestazione la Proloco ha aderito a Fiori D'Azzurro, il più importante evento patrocinato da Telefono Azzurro e che sarà presente in tante Piazze Italiane. Saranno esposte le coloratissime calandive, composte in tre esemplari ogni vaso da diametro 15 e confezionate in elegante quanto pratica borsetta per il trasporto. Info: Pro Loco Pollone 339 1556409 o 366 5918198, www.prolocodipollone.com, proloco-pollone@libero.it.

A Biella dalle 10, Discovery Borgo del Piazzo. Si visiterà lo storico Borgo del Piazzo, la città antica di Biella che domina la pianura e le montagne. Viaggeremo nella storia dell’unità d’Italia con la visita guidata di palazzo Lamarmora, entrereremo in una piccola e nascosta sinagoga, che usa la torah più antica al mondo, apprezzeremo cibi a km 0 presso una ristoratrice membro dei cuochi di SlowFood. Programma: arrivo indicativamente per le 10 di domenica alla stazione di Biella, incontro con un referente locale di ViaggieMiraggi Piemonte e partenza per lo storico borgo del Vernato. A Piedi saliremo sino al Borgo del Piazzo con una passeggiata di mezzora, camminando lungo la storica costa, strada coi ciotoli che collega i due borghi. Alle 11 visita guidata di Palazzo Lamarmora. I Lamarmora hanno contribuito con forza alla storia dell’Italia lungo tutto il XIX secolo. Le loro gesta sono narrate e dipinte nelle meravigliose stanze di questa dimora della famiglia. Alle 13 pranzo presso una locanda del Piazzo. Cibo del territorio e storie di agricultura resistenze. A cucinare una cuoca della rete Cuochi SlowFood. Alle 15 prosegue la visita del borgo del Piazzo con una passeggiata, sino ad arrivare alla piccola e nascosta Sinagoga. Incontreremo la micro comunità ebraica della città che ci racconterà la storia di questo luogo. Alle 16,30 discesa verso Biella Piano attraverso la costa del Piazzo. Passaggio al complesso ecclesiastico, chiostro e chiesa di San Sebastiano, visita del Battistero e ritorno al borgo del Vernato. Alle 18 saluti finali. Il viaggio è adatto a famiglie con bambini e a persone di tutte le etá. Si consiglia un abbigliamento comodo. Quota a persona: 55 euro (50 euro per chi e’ gia’ socio per il 2017 di ViaggiareDomandandosi). Bambini sotto i 3 anni gratis. Bambini tra i 3 e i 12 anni: 15 euro. Il costo totale espresso comprende: pranzo presso ristorante (vino della casa incluso). Spese vive accompagnatore, Accompagnamento di un membro di ViaggieMiraggi Piemonte. Ingressi.

A Portula, Castagnea, presso l'Agriturismo Oro di Berta, una giornata per raccogliere, riconoscere e gustare le erbe spontanee. Uscita guidata al mattino con degustazione a tema e animazione per bambini. Info: Agriturismo Oro di Berta 015 756501, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Cultura

Alle 16.30 il Museo del Territorio Bielleseaderirà alle Invasioni Digitali 2017 con un percorso guidato dal titolo «Invasi di bellezza» dedicato al tema del fascino e dell'eleganza nell'antichità, a cura dell'archeologa Giuliana Morena. Il gusto del bello, il piacere di apparire, concetti che affondano le proprie radici nella storia di tutte le civiltà più importanti, che hanno resistito al tempo e che, mai come oggi, sono attualissimi. Il Museo del Territorio Biellese vuole «invadere di bellezza» chi visiterà le sue sale con un percorso che, dalla Preistoria al Medioevo, farà analizzare ed apprezzare la bellezza nell'antichità. La cura di sé, lo sfarzo nell'abbigliamento e la preparazione del corpo, anche per affrontare la vita nell'aldilà. Attraverso un percorso guidato, rivivranno gli oggetti all'interno delle vetrine in un affascinante viaggio che ci porterà indietro nel tempo, inebriandoci con gli aromi con cui avremmo potuto catturare l'attenzione di un uomo o di una donna più di duemila anni fa. Durante tutto il percorso sarà possibile scattare fotografie all'interno delle sale, mettersi nei panni di una matrona romana e del suo amato patrizio e, perché no, scattarsi un selfie con la mummia e condividere istantaneamente tutte le immagini sui social network con gli hashtag #invasidibellezza, #innamoratidelmuseo #invasionidigitali. L'evento è curato da Ideazione Soc. Coop., in collaborazione con FabLab Biella che realizzerà per l'occasione una riproduzione del sarcofago della mummia Taaset e alcuni oggetti di bellezza collegati al tema. La visita è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria da effettuarsi esclusivamente accedendo alla pagina ufficiale dell'evento. Info: Museo del Territorio Biellese 015 2529345 o 329 9029036, www.invasionidigitali.it/invasione/invasi-di-bellezza/, museo@comune.biella.it.

A Masserano alle 14.30 alle 18, il direttore Stefano Cavaliere vi aspetta alle 15 per una visita tematica sull'arte ottocentesca di Masserano mentre il Palazzo dei Principi è aperto alle consuete visite dalle 14.30 alle 18. Info: associazionedonbarale@gmail.com.

Workshop e corsi

A Hydro, di via Serralunga a Biella dalle 10.30, Voce/Poesia: un seminario con Andrea De Luca. Questo seminario propone un'esperienza di confronto creativo con il testo poetico, attraversato nella sua materialità sonora, in relazione concreta allo spazio. Dal flusso verbale all'invenzione di luoghi e comportamenti prima individuali e quindi collettivi. Rapporti da scoprire, dialoghi, sintesi o anche fratture, vuoti, contrapposizioni. Interrogarsi continuamente sulla possibilità di tessere trame spazio-temporali del singolo e del gruppo, al di là della performance oppure accanto al suo linguaggio, in dialogo con le arti possibili, tra teatro e musica. Note tecniche: una parte del seminario attraverserà pratiche di rilassamento, respirazione, emissione ed esplorazione vocali, per poi focalizzarsi sul lavoro con i testi. I partecipanti porteranno un testo poetico breve (max 15 versi circa), possibilmente a memoria. Abiti molto comodi, tappetino per esercizi a terra. Andrea de Luca, attore e cantante, dedica all'espressione vocale una cura particolare, studiando con maestri di orientamento diverso: canto classico con Maria Minetto e Massimo Sardi, voce con il Roy Hart Théatre (Marie-Paule Marthe, Liza Mayer), canto difonico con Tran Quang Hai. Nei suoi seminari propone esperienze di sintesi verso la parola o il canto. Fra le principali collaborazioni come interprete: Gabriel Alvarez, Elena Bucci, Lorenzo Brusci, Leo de Berardinis, Bruno de Franceschi, Maria Ellero, Andrès Morte, Carluccio Rossi, Marco Sgrosso, Aldo Tarabella. Con Barbara Roganti forma il gruppo macchine da scrivere. Info e iscrizione Luca: 333.9509511. Quota di partecipazione 30 € con tesseramento Arci 2017 incluso, 20 € per possessori tessera Arci.

Dalle 11.30 alle 18 a Piedicavallo, Parco Ravere, G-Local. Il progetto consiste nel ricercare il cibo per incorporare un territorio e scoprirlo mangiando. E' un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo-origine primordiale di piante e frutti e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: pic nic solidale Valle Cervo La Bürsch con Amilcare Cappellaro «Il giardino di Denisa». Costo 10 euro. Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare al numero indicato. La prenotazione avviene indicando nome, cognome, numero di telefono e codice fiscale per emettere la ricevuta nel caso in cui non vi fosse una cassa. Nel caso di partecipazione ad un secondo appuntamento si può godere dell'agevolazione che prevede la restituzione di 5 euro spesi per il primo incontro. Info: 348 8973992 - 349 3310977.