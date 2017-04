Meteo a Biella, le previsioni per domenica 23 aprile

BIELLA – Domenica di sole sul nostro territorio in trend con i giorni precedenti. Si prospetta un 23 aprile con la tendenza delle temperature a rimanere sostanzialmente stazionaria. Al mattino e alla sera la temperatura potrebbe scendere fino a 6°C mentre le temperature massime toccheranno i 19 gradi. Lo zero termico è sostanzialmente stazionario sui 2800 m. I venti saranno moderati da nordovest sulle Alpi e deboli meridionali in pianura con locali rinforzi sul settore orientale. Possiamo organizzarci per gli eventi outdoor in programma in tutta la provincia.