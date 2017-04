Dolore al Villaggio La Marmora: bimba muore subito dopo il parto

BIELLA - Tragedia per una famiglia residente al quartiere del Villaggio La Marmora: la bambina della giovane coppia è infatti morta subito dopo il parto.

I fatti

La bambina è nata venerdì alle 19,15 nel reparto di ostetricia e ginecologia dopo una gravidanza a termine regolare, con parto naturale e con un indice di vitalità alto: 9,10 e quindi in buone condizioni di salute. Dopo il parto, come sempre quando non vi sono problemi particolari, la bimba è stata messa vicino alla mamma per il contatto pelle a pelle, pratica utilizzata per promuovere la relazione con la madre e l'allattamento al seno. Dopo circa un'ora il quadro clinico della neonata si è improvvisamente aggravato. È stata subito trasportata in neonatologia dove tempestivamente è stata assistita e trattata da pediatri e anestesisti. Dopo aver eseguito tutti gli accertamenti del caso e constatata la necessità di cure ancora più intensive, è stato allertato il centro di neonatologia di II livello; dopo l'arrivo dell'équipe di specialisti da Novara la bambina è stata trasferita. Il decesso è avvenuto nelle prime ore della mattina. Come da prassi in queste circostanze è stata richiesta l'autopsia che potrà chiarire meglio che cosa abbia determinato l'evoluzione critica.