Lo sapevate che il Brich di Zumaglia è un falso?

BIELLA - Lo sapevate che il Brich di Zumaglia, uno dei luoghi simbolo del territorio e di svago per chi ama la natura e le passeggiate in realtà è un clamoroso falso? Anche se poi un’anima autentica, ce l'ha eccome.

Una ricostruzione

Visitando l'altura ci si trova davanti ad un intreccio di sentieri che salgono tra i boschi per raggiungere un edificio dall’aspetto antico, realizzato in realtà all’inizio del Novecento. A idearne e promuovere la ricostruzione, sui pochi resti del vero castello risalente all’epoca medievale, fu Vittorio Buratti. Era il 1937, quando divenne proprietario del rudere e di tutto il poggio, acquistando i vari terreni da ben 125 proprietari. Il suo sogno era quello di realizzare un’opera di valorizzazione turistica del luogo. Le vecchie macerie vennero sgomberate e il castello fu costruito in soli sei mesi unito alla Cascina Alé, alla Casa di Guardia e alle strade d’accesso.

La cima

Il castello rappresenta il momento finale della bella passeggiata di ciottolato in salita, si trova nel punto più alto e domina il Brich con la forza delle sue mura in pietra grigia e delle sue merlature. La costruzione è formata da due spaziose terrazze panoramiche dalle quali si gode di un unico panorama mozzafiato che spazia dalla città di Biella e dalla sua pianura fino ai monti biellesi, alla serra morenica di Ivrea, alle Alpi. All’interno del castello c'è una grande sala che solitamente è utilizzata per mostre e iniziative varie, e la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, di antica costruzione. In origine la struttura presentava una cerchia di robuste mura di pietra, camminamenti e un ponte levatoio. L’unica parte originale dell’antico castello rimane quella inferiore, i cui resti, tra i quali la profonda cisterna per la raccolta dell’acqua, sono tutt'oggi visibili. Nell’angolo occidentale si eleva la Torre quadrata, alla cui base si trova la cappella dedicata al Sacro Cuore e ai Santi e Beati di Casa Savoia. Qui era collocato il prezioso altare trecentesco che proveniva da un’antica chiesa umbra ed era presente una formella cinquecentesca (purtroppo trafugata), raffigurante una crocifissione. Un piccolo portico unisce la torre al Salone dall'altissimo soffitto a cassettoni, con un camino e degli affreschi che ricordano i momenti più significativi della storia del Castello. Una scala accanto al portico conduce alla seconda terrazza, guarnita da merli a coda di rondine. Dalla seconda terrazza l’occhio spazia a 360°, abbracciando l’arco dei monti fra la Val d’Aosta e la Valsesia, e l’intera pianura.

Per rifocillarsi a metà del cammino

A metà della passeggiata che sale al Brich si trova Cascina Alé, ristrutturata integralmente, pronta ad accogliere il viandante, alla ricerca di un contatto con la natura. La cascina è a disposizione per organizzare piccoli eventi, per un ristoro e, in futuro, come locanda dove dormire. Realizzata per volontà del Buratti, rappresentò una vera e propria cascina modello per l’epoca e recuperò quella vocazione agricola e vinicola storica per le leggende legate al Brich. Altra dimostrazione di questo intento è l’epigrafe ai piedi del castello in cui si parla appunto di rinascita agreste.

Ai piedi del monte

La casa di Guardia è la struttura posta alla base della collina del Brich di Zumaglia. Costruita nei pressi dell’ingresso di Zumaglia, un tempo ospitava il guardiano del Castello. L’edifico si estende longitudinalmente e all’epoca terminava con una serra, che probabilmente serviva per mettere al riparo durante l’inverno le piante in vaso. La casa è collegata alla strada che porta al castello da una scalinata in pietra.