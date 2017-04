La Rai in città per il Giro d'Italia

BIELLA - Nei giorni scorsi le telecamere di Rai 2 hanno fatto tappa a Biella per registrare la trasmissione "Viaggio nell'Italia del Giro" che andrà in onda il 19 maggio, la vigilia della Castellania-Oropa. Per il conduttore Edoardo Camurri è stato quasi un ritorno a casa, dato che la moglie è di Bioglio. Ed è stata una bella sorpresa anche la maglia d'epoca indossata dall'attore Gianni Miraglia: risale al 1957 e la indossava Ugo Tognazzi nella trasmissione "Giro a segno", che condiceva con Raimondo Vianello.