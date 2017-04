Oggi a Chiavazza l'addio a Claudio Bracco

BIELLA - E' stato programmato per oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Claudio Bracco, l'uomo di soli 39 anni stroncato sabato mattina da malore, all'ospedale di Biella dove è stato portato in un disperato tentativo di salvarlo (la notizia). La cerimonia funebre si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 15 a Chiavazza, quartiere dove l'uomo ha abitato per anni. Bracco lascia una figlia piccola. La notizia della sua morte prematura ha lasciato molta amarezza nel Biellese, dove era conosciuto e ben voluto da tantissime persone.