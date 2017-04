Meteo Biella, cielo nuvoloso e temporali in serata

BIELLA - Un'altra giornata di cielo nuvoloso e di possibili precipitazioni, lunedì 26 aprile. Le previsioni meteo dell'Arpa non danno troppe possibilità di illusioni: meglio avere l'ombrello sempre con sé, soprattutto al pomeriggio. Anche le temperatura nel corso della giornata non lasciano scampo: meglio coprirsi, perché le previsioni vanno dai 10 ai 13 gradi. Le previsioni danno temporali soprattutto in serata.