Vercelli, l'appello del Comune: aiutateci a realizzare un ambulatorio medico

VERCELLI - Il settore politiche sociali dell’amministrazione rivolge un appello riferito alla destinazione del 5x1000 sulla prossima denuncia dei redditi. Lo fa per poter destinare il contributo all’allestimento di un ambulatorio medico infermieristico che erogherà prestazioni sanitarie specialistiche gratuite a favore delle fasce deboli della popolazione. La scelta di devolvere a tale scopo il 5x1000 potrà essere determinante per consentire ai soggetti più deboli di curarsi e quindi migliorare la qualità della loro vita. Della destinazione delle somme, il Comune redigerà entro un anno dalla ricezione di queste, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa.

La procedura

In allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi è previsto un apposito modulo o sezione che permette di scegliere il Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille: è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta «Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza». La scelta non costa nulla in più di ciò che verrà versato.

Crisi

«La crisi economica odierna – precisa l’assessore alle politiche sociali Paola Montano - ha sottolineato le condizioni di molte persone che fanno fatica o non riescono proprio a curarsi. Un Paese civile deve farsi carico di tali difficoltà che riguardano la salute e, nei limiti delle proprie possibilità e competenze, cercare rimedio. Sono convinta che la "chiamata" alla solidarietà possa trovare corrispondente risposta da parte dei Vercellesi, noti per la sensibilità nei confronti del "sociale" ».