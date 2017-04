Fila: oggi il brand veste rapper e personaggi dello spettacolo

BIELLA – Ci sono stati Alberto Tomba, Bjorn Borg e John Mc Enroe, campioni di basket americani e addirittura il velista delle imprese impossibili Giovanni Soldini. Loro e molti altri hanno indossato l'abbigliamento sportivo made in Biella. Quella inconfondibile «F» stampata su t-shirt, pantaloni, scarpe, polo rigorsamente made in Biella. Finita l'era degli sportivi oggi è la volta di musicisti, cantanti, dj del pop internazionale e del rap Italiano.

Il brand torna in voga

Il marchio Fila torna a scintillare in tv, ma anche sul web, sui palco e sui magazine di gossip. Oggi i capi del marchio famoso negli Anni 70 per vestire sportivi e giocatori di basket e tennis, grazie a Pierluigi Rolando, storico stilista della «griffe», sono indossati dalle celebrities. Qualche nome? All'estero Asap Rocky, Ghemon e la loro bionda e sexy collega Fergie, le cantanti e attrici Rihanna e Selena Gomez. In Italia abbiamo visto Fabri Fibra comparire a «Edicola Fiore» su Sky con la maglietta Fila, Belen ed ancora Fedez indossare la «F» rossoblu sia sul palco che, di recente nel programma di Italia 1 «Le Iene».

Il passato scintillante che ritorna dirompente

Quasi mezzo secolo è passato da quando la «divisa» di Panatta, prodotta a Biella e indossata dal fuoriclasse per la vittoria dei suoi 5 Wimbledon. 5 milioni i pezzi che ne furono venduti. La maglietta piacque talmente tanto da essere indossata da Barbara Bouchet, Brooke Shields, Monica Vitti e Jane Fonda, tutte immortalate con i capi Fila. E anche se il brand rosso e blu oggi parla coreano (fu acquistata dall’imprenditore Gene Yoon agli inizi degli Anni 2000), le radici sono sempre ben salde nella nostra città, a partire dal Museo di via Seminari che viene frequentato da sempre più numerosi gruppi di visitatori, designer e universitari che possono consultare archivi, capi, immagini pubblicitarie e memorie del brand, per finire negli uffici licenziatari di Fila Europe. Nella stagione primavera-estate 2017, il marchio ha fatto il suo ingresso ufficiale nel sistema-moda del Vecchio Continente sapendo di poter contare su mercati forti: Germania, Spagna, Inghilterra, Turchia, Olanda, Francia, ma anche da Austria, Russia e Svezia. Fila, per il suo debutto, ha deciso di puntare sull’«urban street style e lifestyle» e riprendere come ispirazione i colori istituzionali: rosso, blu e bianco.