Lite a colpi di martello, un uomo finisce all'ospedale

BIELLA - Lite a colpi di martello, ieri, in un condominio di Costa del Vernato, in città, per ragioni su cui stanno indagando i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo residente a Ronco (A. B., noto alle forze di polizia) si sarebbe presentato in casa di una donna per chiedere non meglio precisate spiegazioni. Tra i due sarebbe subito nata una discussione animata sfociata in lite, tanto che dei vicini di casa hanno chiamato il pronto intervento dei carabineri. All'arrivo dei militari, però, la situazione pareva essersi tranquillizzata. Invece poco dopo, erano gli uomini di una volante della polizia a dover intervenire, su richiesta di altri residenti della zona.

Il secondo tempo...

Gli animi infatti si sarebbero riaccesi perché oltre alla discussione tra i due si sarebbe aggiunto anche un amico della ragazza (forse ex fidanzato, di nazionalità albanese). A quel punto sarebbe spuntato un martello con il quale il residente di Ronco avrebbe colpito più volte la porta dell'appartamento della donna. Quindi lo scontro tra i due uomini, con l'amico della donna che avrebbe riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni secondo il referto dell'ospedale. Gli agenti ed i militari hanno identificato tutti i protagonisti della vicenda e sequestrato il martello che era stato abbandonato nei pressi dell'alloggio. Nei prossimi giorni quasi certamente l'uomo di Ronco dovrà rispondere del reato di aggressione aggravata.