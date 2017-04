Meteo Biella, le previsioni per giovedì 27 aprile

BIELLA – Giovedì ancora cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli rovesci sparsi in tarda mattinata. Nel pomeriggio nuova intensificazione dei fenomeni, con temporali moderati o localmente forti in movimento dalle zone pedemontane alle pianure dal pomeriggio. La quota neve è in calo fino a 1300 metri e lo zero termico è in marcato calo sui 1800 metri, con valori inferiori sui rilievi alpini occidentali e settentrionali. Venti moderati da sudovest sulle Alpi. Speriamo in un miglioramento per il weekend.