Strage di multe nel Biellese con la «Speed Marathon»

BIELLA – Quando si dice un bagno di sangue, fortunatamente solo in senso figurato ma forse non la penseranno proprio così gli automobilisti che nel corso della scorsa settimana si sono visti decurtare diversi punti della patente a causa dell'alta velocità.

I numeri

Novantuno i punti decurtati in un solo giorno, venti i verbali contestati, 6 le patenti ritirate e 150 i fotogrammi effettuati con l’autovelox e i telelaser in attesa di essere sviluppati. Questo è il bollettino della «Speed Marathon» l’iniziativa che la scorsa settimana ha occupato tutte le polizie stradali europee con l'obiettivo di rafforzare i controlli per sensibilizzare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità.

Una campagna di prevenzione Europea

La campagna di prevenzione si inserisce nel più generale obiettivo europeo di ridurre entro il 2020 del 50% gli incidenti stradali che purtroppo rimangono la prima causa di morte.