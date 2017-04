Trova portafogli pieno di soldi e lo consegna ai carabinieri. Chi è il proprietario?

BIELLA - Un portafogli con molti soldi, smarrito in piazza Vittorio Veneto, in città, ma senza documenti personali. Il Comando provinciale dei carabinieri, oggi, ha diffuso un comunicato in cui segnala il ritrovamento da parte di un cittadino che, appunto, ha poi consegnato tutto ai militari, della stazione di Candelo. Il ritrovamento è avvenuto domenica 16 aprile, nell'area dedicata al Mercato Europeo. Chi l'avesse smarrito può contattare i militari telefonicamente o recandosi di persona, ovviamente fornendo tutta una serie di informazioni e di dettagli sulle circostanze dello smarrimento e l'attribuzione della proprietà.