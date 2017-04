L'Oasi Zegna entra nella top ten dei parchi più belli d'Italia

BIELLA – Da 15 anni esiste il concorso «Parco più Bello», un importante rassegna che vuole stimolare l’interesse e la sensibilità verso il verde nelle sue forme più alte. Quest'anno una bella sorpresa interessa il nostro territorio: il comitato scientifico presieduto da Leandro Mastria, ha indicato anche l’Oasi Zegna fra i dieci parchi e giardini italiani di maggior pregio e quali possibili tappe di un inedito e spettacolare viaggio turistico e culturale.

Le mete selezionate

L’area verde voluta fortemente da Ermenegildo Zegna negli anni ’30, figura accanto ad altre mete prestigiose che costellano la nostra penisola: dai Giardini della Reggia di Colorno in Emilia Romagna, a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate in Lombardia, passando per Villa Pallavicini a Pegli, in Liguria, e arrivare al Giardino Portoghesi a Calcata in Lazio, al Compendio Garibaldino dell’isola di Caprera in Sardegna e, in Sicilia al Giardino comunale di Caltagirone di Catania. Questi sono alcuni dei luoghi in lizza per l'ambito premio che in sé ospita la spettacolare bellezza della natura in un ipotetico itinerario che da nord raggiunge il sud e che si rivolge soprattutto al «green tourism». Il network www.ilparcopiubello.it con i suoi oltre 1000 parchi e giardini affiliati offre tutte le indicazioni sui più piacevoli itinerari, luoghi da visitare ed eventi da vivere questa primavera e la prossima estate.

Il «pensiero verde» di Ermenegildo Zegna

Grazie all’Oasi Zegna, in questa edizione 2017 del «Parco più Bello», il Biellese diventa una destinazione privilegiata grazie all'ambizioso progetto dell'imprenditore biellese con l’obiettivo di realizzare un’imponente opera di valorizzazione sociale e paesaggistica. Un’imponente opera di valorizzazione ambientale attorno a Trivero, tutt’oggi sede del Lanificio Ermenegildo Zegna. L'Oasi Zegna, si estende per circa 100 Km2 tra Trivero e la Valle Cervo e nasce come ente nel 1993 come naturale sviluppo del «pensiero verde» di Ermenegildo Zegna. Da luogo naturale a parco protetto capace di offrire ai visitatori un’esperienza didattica ed emozionale inaspettata. Da area montana isolata a Oasi naturalistica.Oggi l’Oasi Zegna è un laboratorio all’aria aperta per le nuove generazioni e luogo ideale per famiglie, bambini e sportivi per praticare tutto l’anno attività a contatto con la natura. Conifere, rododendri e ortensie,un armonioso giardino che si dipana lungo i 26 chilometri della Panoramica Zegna, con Bielmonte ed esplode nella suggestiva Conca dei rododendri, realizzata negli anni '50 con la supervisione dei paesaggisti Pietro Porcinai e Paolo Pejrone.