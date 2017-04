Biella di sera: gli appuntamenti di giovedì 27 aprile

BIELLA – Il weekend non è ancora cominciato ma sono molte le cose che il nostro territorio offre per trascorrere il nostro tempo libero. Di seguito vi proponiamo la nostra selezione.

Locali e Musica

A Hydro presso Cittadellarte in via Serralunga, 27. Sala Macchine (Cose mai sentite). Un format di trasmissione radio nato per una radio che all’epoca ancora non c’era. L’obbiettivo dichiarato è quello di esplorare la musica elettronica con l’occhio degli appassionati e raccontarla con la lingua dei divulgatori. Questa sera «[...] come ballare di architettura» è il quarto episodio della stagione 2017. Camere anecoiche, corpi che risuonano e architetture sonore. Cattedrali, torri e grattaceli. Questo e molto altro nella nuova puntata di Sala_Macchine che proverà a smentire Frank Zappa (o la sua attribuzione) e farà ballare di architettura. Ingresso libero con tessera Arci.

Al Whalalla di via Galilei a Biella, arriva il classico giovedì con il «Sottosopra». Un nuovo appuntamento per aprire il lungo weekend targato Walhalla. Questa sera eccezionalmente in consolle Davide Maiz Maso.

Al cinema

Al Cinema Verdi di Candelo fino al 1 maggio «Libere disobbedienti innamorate – In Between» (Bar Bahar - Israele, Francia, 2016, 96’) di Maysaloun Hamoud con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman.Fino al 2 maggio «Le cose che verranno – L'Avenir». (L'avenir - Francia 2016, 100’) di Mia Hansen-Løve con Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Lepicard.

A Trivero alle 21 presso il Cine Teatro Giletti di Ponzone Cineforum 2017. Questa sera «Frantz» regia di Francois Ozon - Interpreti: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stetzner, Cyrielle Clair, Mavie Gruber (Francia/Germania 2016 – 113'). Alla proiezione del film seguirà un dibattito guidato. Ingresso: intero 6 euro, ridotto per soci Il Prisma 5 euro. Info: 015 7592111, www.comune.trivero.biella.it

Cultura

Alla Cafeteria LuogoComune, di Cittadellarte, via Serralunga 27, il Caffè Letterario di Voci di Donne. Dalle 19.30 apericena e alle 20.30 ci si confronterà sul libro «Piccoli suicidi tra amici» di Arto Paasilinna. Info: Associazione VocidiDonne 349 4705168, www.vocididonnebiella.it, vocididonne@gmail.com.