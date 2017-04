Ancora infortuni in casa Biella Rugby, sfida in salita con la capolista

BIELLA - Finale di campionato tutto in salita per il Biella Rugby che in occasione del penultimo turno, si appresta ad ospitare sul terreno di casa il Cus Torino. Gli universitari del capoluogo piemontese, non solo occupano la prima posizione della classifica, ma sono in piena corsa play off. Ottantaquattro punti realizzati, tre sole sconfitte, una rimediata nel girone di ritorno in occasione del derby con VII° Torino, secondo della graduatoria a sei punti di distanza.

Sotto il Mucrone

Il Biella Rugby ha tutte le intenzioni di aggrapparsi saldamente al terzo scalino del podio oltre che a difendere con orgoglio il proprio campo, ma le condizioni non sono ottimali. Alla numerosa lista degli infortunati, si è aggiunto il nome di Enrico Blotto, vittima di uno stiramento alla gamba. In forse anche Corrado Musso, uscito nel primo tempo dell’incontro con Lecco per infortunio, sembra in fase di recupero, ma al momento zoppica vistosamente. Garantito il rientro di Cristian Gatto dopo l’influenza che lo ha costretto lontano dai campi da gioco la scorsa domenica, in forse quello di Marco Pizzanelli per impegni di lavoro.

Parla callum McLean

«Il prossimo sarà un incontro difficile, soprattutto mentalmente dopo la sconfitta patita a Lecco. Siamo cercando di ritrovare gli stimoli giusti e, parlando da allenatore, da terzi, giocare contro i primi in classifica è già un bello stimolo. Mi preoccupano un po’ i numeri sempre più risicati dei trequarti, ma conto sull’aiuto di qualche Under 18 che probabilmente domenica non riuscirà a giocare a causa della defezione, non ancora ufficiale, della squadra che avrebbero dovuto incontrare. Cus Torino, inutile dirlo, è una squadra molto forte in tutti i reparti, sono vicinissimi ai play off e non hanno nessuna intenzione di rallentare il ritmo. A noi piacciono le cose difficili: abbiamo disputato un bellissimo campionato e non vogliamo terminare lasciando brutti ricordi, soprattutto sul campo di casa. Daremo il massimo. Mi auguro che tutti i disponibili si allenino bene e con costanza per tutta la settimana. E’ durante gli allenamenti che si costruiscono le partite. Affineremo il nostro piano di gioco, senza pensare a cosa è successo o a cosa potrebbe succedere: svuotiamo la mente e concentriamoci solo sul prossimo incontro». Calcio d’inizio alle ore 15.30.

Serie B girone 1 – 21a giornata – 30-4-17: Sondrio – Cus Milano; Biella Rugby – Cus Torino; Piacenza – Amatori Capoterra; Rovato – Amatori Alghero; Monferrato – Cogoleto; VII° Torino – Lecco.

GLI ALTRI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA

U18. 30.4.17 Brc vs Imperia alle ore 12.30.

U16. 29/30.4.17 43° Torneo «Aldo Milani» a Rovigo.

Propaganda. 1.5.17 Under 8, 10 e 12 parteciperanno a Padova al Torneo «Bottacin».

Nel video una recente intervista di Paolo La Bua al presidente Vittorio Musso