Meteo Biella, le previsioni per venerdì 28 aprile

BIELLA – Leggero miglioramento per il tempo oggi sul nostro territorio. Il cielo sarà nuvoloso nel primo mattino, con successive schiarite a partire dalle zone pedemontane occidentali fino ad avere cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Rovesci residui e locali temporali al mattino, di intensità moderata sul settore orientale, in esaurimento nelle ore centrali. Quota neve in lieve calo sui 1100-1200 m. Lo zero termico sarà sostanzialmente stazionario sui 1700 m, con valori inferiori sui rilievi alpini occidentali e settentrionali. I venti settentrionali a tutte le quote, generalmente moderati in montagna ma con raffiche forti su Alpi settentrionali deboli in pianura. Locali condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali e settentrionali e sulle prime pianure adiacenti.