Drogato al volante, guida a zig zag per il centro: 19enne nei guai con la Polizia

BIELLA - Guidava l'auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E così un giovane residente in città s'è visto ritirare la patente di guida dalla Polizia, con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria. E.F. O. (queste le iniziali fornite dalla Questura del ragazzo) è incappato in un controllo degli agenti mercoledì pomeriggio.

I fatti

Gli uomini in divisa hanno intimato l'alt al ragazzo (19 anni) vista la guida a zig zag per le vide del centro città. All'interno dell'auto, dalla perquisizione, gli agenti hanno trovato un "Grinder" in metallo, oggetto utilizzato per sminuzzare tabacchi, contenente tracce di marijuana, che è stato sequestrato. Il ragazzo è quindi stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito, risultando positivo a sostanze cannabinoidi.