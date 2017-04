Autosilos ex Boglietti, arrivano i blocchi prefabbricati per il parcheggio

BIELLA - Entra in una nuova fase il cantiere dell’autosilos ex Boglietti, ultima opera da completare del Pisu, il piano integrato di sviluppo urbano finanziato con fondi europei e che ha consentito, tra le altre opere, anche la realizzazione della nuova sede della Biblioteca civica in piazza Curiel. Da giovedì 27 aprile è iniziato l’arrivo dei blocchi prefabbricati che costituiranno la struttura del parcheggio multipiano. Si tratta di moduli che si incastreranno l’uno con l’altro completando il perimetro dell’edificio insieme ai muri della facciata dell’ex fabbrica, rimasti intatti, e ai pilastri in cemento già eretti.

Parla l'assessore

«Stiamo procedendo nei tempi prestabiliti da quando sono ripartiti i lavori con il subentro della nuova impresa appaltatrice - sostiene l’assessore ai lavori pubblici Sergio Leone -. Con questo ritmo, l’opera potrebbe essere completata entro luglio e, compiuti i collaudi e i passaggi burocratici necessari, aprire i battenti intorno a settembre. In questo modo alla fine dell’anno avremo oltre 400 posti auto gratuiti a un passo dalla rinnovata Funicolare, pure gratuita».

Lavori in corso

Il transito dei mezzi pesanti che trasportano i moduli prefabbricati dovrebbe durare qualche giorno: fino a lunedì 8 maggio è stato predisposto un divieto di sosta straordinario in via Sebastiano Ferrero, tra via Pietro Micca e l’accesso del cantiere. Questo segmento di strada verrà temporaneamente chiuso al traffico nel momento del passaggio dei camion.

Nel video, un servizio sul progetto