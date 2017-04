Biella di sera: 6 cose da fare venerdì 28 aprile

BIELLA – Una serata con la musa che si diffonde in tutto il centro città quella del venerdì. Non mancheranno poi gli incontri di approfondimento ed il buon cinema. Ecco le nostre proposte

Musica

Al Caffettino di via Vescovado a Biella, dalle 19 live dei Gramophone Trio. L'armonia dei suoni Blues della chitarra di Giovanni Portaluppi si fonde con il calore e la creatività delle tonalità Jazz del sax tenore di Riccardo Sala in un magico colludio. Un appassionante incontro musicale amalgamato dalla maestria del beat elettronico di Vlad Vraciu. Tre personalità, tre storie, tre generi diversi si incontrano in un magico equilibrio. Loro sono Gramophone Trio e venerdi sera proporranno un set decisamente interessante.

Al Caffè Marconi di via Marconi a Biella Beatbox + Rock'nRoll con Sharaby (Roberto Bianchetto), beatbox e Florie (Fiorenza Tumiatti) che mixano l'arte del beatboxing con quella vocale. Rock'n'roll e pop si fondono, si intrecciano, e il risultato è davvero interessante e... esplosivo.

A Hydro presso Cittadellarte in via Serralunga, 27 a Biella, Note Lunatiche Pre Show Party dalle 22. Hydro è lieto di ospitare il pre-show party di Note Lunatiche, rassegna musicale nata nel 2014 che si svolge ogni anno presso il Brich di Zumaglia. Nel corso delle passate edizioni si sono esibiti progetti provenienti da ogni parte d'Italia. L'intento della rassegna è quello di portare sulla terrazza del castello tipologie di suono differenti, cercando di andare oltre la definizione di genere. Per la serata di presentazione a Hydro, porta sul nostro palco ben tre djset: Otta, storico dj attivo fin dal 1988 sulla scena punk, r’n’r, rockabilly,psycho, ska, indie,Old & New wave pronto a farvi saltare con la sua miscela esplosiva di stili, Smoon presenterà invece il lato oscuro degli anni ‘80, Minus, alter-ego di una conosciutissima realtà locale, porterà sul palco le sue contemporanee contaminazioni. Ingresso libero con tessera Arci.

Cinema

Al Cinema Verdi di Candelo con orari 20 e 22,15 in Sala 1, Orso: Libere disobbedienti innamorate – In Between, Sala 2, Belvedere: Le cose che verranno – L'Avenir. Info: Cinema Verdi 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it

Incontri e conferenze

A Cascina Sant'Emilio, in via Case Sparse San Biagio 4, alle 21, la conferenza Medicina omeopatica unicista: un cammino verso una guarigione più profonda, a cura del dott. Marco Colla. Ingresso libero. Info: I Ricostruttori 015 3812695, www.cascinasantemilio.com, biella.santemilio@gmail.com.

A Biella, presso la sala delle colonne del Centro Territoriale per il Volontariato, via Ravetti 6/B gli incontri di Donne Nuove. Questa sera, la menopausa e i suoi cambiamenti. Le modificazioni ormonali e le ripercussioni nel corpo e nella psiche, a cura della dott.ssa Teresita Bracci, ginecologa. Ingresso libero. Info: Associazione Donne Nuove 015 8497377, www.donne.nuove.it, donnenuove@gmail.com.