Estate di Sordevolo, Francesco Renga sarà la punta diamante

BIELLA – Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quello che sarà uno dei grandi eventi musicali dell'estate biellese. Nella bella cornice dell'Anfiteatro di Sordevolo chiuderà il percorso di concerti estivi sabato 11 luglio Francesco Renga. Sarà il nome più prestigioso della kermesse o dovremo aspettarci delle sorprese dal festival promosso dal Contato del Canavese?

Un ricco calendario estivo

Gli organizzatori spiegano che il contratto con il cantante è stato firmato lo scorso giovedì. Ma per il calendario definitivo si dovrà ancora attendere. Quella di Renga è la data di chiusura di un ricco calendario che inizierà a giugno e ospiterà appuntamenti di danza, un comico ed un altro ospite del panorama musicale. Anche se mancano le date definitive all'Anfiteatro di Sordevolo sono attesi il Balletto di Milano in scena con lo spettacolo «Carmen», con coreografie ispirate alla celebre opera di Bizet, ed il cabarettista Andrea Pucci, per chi vorrà passare una serata all'insegna del divertimento.Ancora nessuna indiscrezione invece per l’altro appuntamento musicale.

La carriera del cantante friulano

Francesco Renga, chiuderà il calendario di eventi di Sordevolo che sarà una delle tappe della parte estiva del suo tour «Scriverò il tuo nome», uscito lo scorso anno. Un artista poliedrico che dagli esordi rock con i Timoria è approdato, passando per la musica classica, al pop contemporaneo con il suo ultimo album che contiene dodici brani.