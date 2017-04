Biella e dintorni: 6 cose da fare domenica 30 aprile

BIELLA – Domenica in piazza oppure insieme agli animali ma anche in un luogo culturale o in compagnia della buona musica. Ecco la nostra selezione di eventi per trascorrere al meglio il vostro tempo libero.

Eventi speciali

Domenica 30 aprile torna la festa dell'ecologia a Natural.BI life, terzo appuntamento dedicato agli stili di vita sani e naturali , organizzato dall'Associazione Noi del Piazzo, nel cuore della città antica di Biella che domina la pianura e le montagne. L'intento di Natural.BI life è di ispirare la ricerca di uno stile di vita ecologico che muova da ogni singola azione individuale, al fine di cooperare con la natura e creare condizioni di vita sostenibili e permanenti, come insegna il mondo della permacultura. Un no deciso quindi alla cultura dell'usa e getta che permea oggi la nostra vita quotidiana. Dalle 9.30 alle 18 Biella Piazzo ospiterà l'evento sugli stili di vita naturali, suddiviso in 4 aree tematiche: Terra, cibo e alimentazione sana; Fuoco, abitare eco e sostenibile; Acqua, benessere e salute; Aria, abbigliamento etico e fibre organiche. Mercato, attività, eventi, giochi, benessere, dimostrazione dell'allevamento della vite, antiche varietà di mele e tanto altro. Ingresso libero. Possibilità di visite guidate alle sale storiche e al giardino di Palazzo La Marmora dalle 14.30 alle 18. Info: www.facebook.com/Noi del Piazzo, noidelpiazzo@gmail.com.

Outdoor e sport

Dalle 11 a Sala Biellese presso il Rifugio degli Asinelli in via per Zubiena 62 il Grooming Day, l'evento che annulla le barriere tra gli umani e gli asini ospiti della sede italiana del Donkey Sanctuary. La giornata avrà due momenti dedicati al grooming degli asinelli: la mattina (dalle ore 11 alle 12) e il pomeriggio (dalle ore 14 alle 16) lo staff del rifugio accoglierà i partecipanti nei recinti dei «vecchietti», gli asinelli più anziani (e coccoloni) del centro. A turno, tutti i presenti (bambini sotto i cinque anni accompagnati dai genitori) potranno spazzolarli con striglie e brusche. Nel corso della giornata, inoltre, i volontario guiderà i visitatori alla scoperta delle storie degli asinelli ospiti del centro e delle attività del Rifugio attraverso il pedibus. Le attività sono libere, gratuite e senza prenotazione. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato. Durante il Grooming Day, le persone che vogliono sostenere il rifugio, quotidianamente impegnato nelle cure di 150 animali, molti salvati da casi di abbandono e maltrattamento potranno recarsi all'InfoPoint per adottare a distanza un asinello o per acquistare i gadget solidali. Il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento degli asinelli ospiti del Rifugio. Info: Rifugio degli Asinelli 015 2551831, www.ilrifugiodegliasinelli.org, info@ilrifugiodegliasinelli.org.

Musica

Al Biella Jazz Club alle 21 l'evento straordinario Mike Manieri and The Thieves Quartet con Mike Manieri al vibrafono, Maxx Furian alla batteria, Tullio Ricci al sax, Marco Ricci al basso, Alberto Tafuri al pianoforte. Ingresso quota associativa 10€.

Cultura

A Masserano dalle 14.30 alle 18 apertura e visita della Reggia. Alle o17, con ingresso libero, conferenza tenuta da Alessandra Montanera su Leonardo Bistolfi. Per l'occasione sarà inaugurata la nuova esposizione della scultura del Bistolfi all'interno del Palazzo. Info: associazionedonbarale@gmail.com. Dalle 10 alle 18 al Santuario di Oropa, presso la Sala Dottrina, la mostra fotografica a cura del Fotoclub Biella: Il respiro della terra. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Info: www.fotoclubbiella.it

Workshop e corsi

A Hydro di via Serralunga, 27, Musica&Spiritualità un progetto che nasce dall’incontro tra diversi contesti confessionali e aconfessionali: Better Places, associazione biellese che anima il centro culturale Hydro, i giovani della diocesi di Biella, che vivranno questo momento all’interno della missione popolare giovanile, alcuni giovani membri della Comunità Islamica biellese e Fondazione Pistoletto. Si tratta di un momento in cui parlare di musica e ascoltarla. L’esigenza di questa iniziativa nasce da una duplice constatazione: la prima è che la musica venga spesso «consumata e gettata» e non più vissuta, approfondita; la seconda è che sta venendo sempre più a mancare una consapevolezza della spiritualità quale elemento che caratterizza la natura umana. Nella prima parte dell'evento approfondiremo le diverse prospettive dei vari ospiti (artisti, curatori e insegnanti) su musica e spiritualità. Nella seconda parte gli ospiti proporranno delle selezioni musicali o delle performance dal vivo, andando quindi a far vivere effettivamente ciò che è stato raccontato nella prima parte. OSPITI: Adam Cocilovo - membro del gruppo Sukun Ensamble, Maurizio Rotaris con la sua Bar Boon Band, Stefano Solani di Webindra, Edoardo Blotto - fondatore di Hearse Records, Estel Luz con il suo progetto solista. Cena-buffet ore 19.30 nel ristorante interno a Cittàdellarte: 7€ euro bevande escluse. Ingresso libero, per maggiori informazioni: Nicolò 3400612263.