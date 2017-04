Meteo a Biella, le previsioni per domenica 30 aprile

BIELLA – La tregua del maltempo è durata poco sulla nostr provincia. La nuvolosità è in aumento: al mattino ancora cielo sereno o poco nuvoloso ma dal pomeriggio si registrerà un aumento delle nubi a partire dal settore occidentale. Le precipitazioni saranno assenti salvo debole nevischio sulle Alpi in serata oltre i 1500 m. Lo zero termico è stazionario sui 2200 m. I venti saranno deboli, dai quadranti meridionali in montagna e da est in pianura. Intensificazione in serata sui rilievi.