Biella e dintorni: gli appuntamenti di lunedì 1 maggio

BIELLA – Giornata di concerti ma anche di sport e laboratori creativi. Ecco i nostri consigli per trascorrere una buona giornata dei lavoratori.

Festa del Primo maggio

All'Arci Castello di Lessona, «festa del lavoro che verrà». A scaldare le orecchie in concerto ci saranno: Florie & The Klaim BAND, Pattoni, Sabbia, Bonnie's Back, Bigga, Yuri & The Stones, Mattia Martinengo & Fabio Conte, I Lacci, #Mettiurodighierenddestones. Per la prima volta ci sarà una zona mercatino (con DESERT Serigrafia Casalinga) nell'ex bocciofila, area bimbi e altre sorprese. La cucina sfornerà leccornie per tutti i gusti. Ingresso con tessera Arci.

Sport e outdoor

Tra gli eventi collaterali al Giro d'Italia 2017, Baby Rosa Trofeo «Città di Biella» giovanile su strada. Organizzione Ucab (Biella) in collaborazione con il comitato di tappa «Città di Biella». Partenza alle 14.30 in via Italia, angolo via Gustavo di Valdengo. Info: ucab1925@libero.it. Gimkana 2017 Vespa Club Biella Campionato Nazionale, 4° prova Coppa Italia, Organizzione Vespa Club Biella con il patrocinio del comitato di tappa «Città di Biella». Info: Assessorato allo Sport Città di Biella: 015 3507630, u_sport@comune.biella.it. A Zumaglia, il 26simo granpremio Brich di Zumaglia, memorial Carlo e Flavina Valera. Camminata ludico motoria di 6 km. Ritrovo alle 8 Bar Borgo Nuovo (Ronco B.se) alle 9.30, arrivo al Castello di Zumaglia. Pacco gara e premi a sorteggio. Rinfresco offerto dal Circolo Su Nuraghe, possibilità di pasta party a 6 € presso Cascina Alè al Brich di Zumaglia, E' gradita la prenotazione al 348 5302843. Info: 015 29942, 340 5044630.

Musica

Alle 21.15 al Teatro Sociale Villani la Banda Verdi in concerto. Concerto per la festa dei lavoratori: paesaggi, miti, leggende. Info: Assessorato alla Cultura Comune di Biella: 015/2529345

Workshop e laboratori

Dalle 15 alle 18.30 a Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Raku Day. Laboratorio, realizzato con il supporto di esperti ceramisti che propone la decorazione con la tecnica raku di una tazza, che verrà infine utilizzata per la degustazione finale di the. Durante il processo di cottura degli smalti, i partecipanti visiteranno le mostre della rassegna Città di Terre in corso a Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa. Il costo di partecipazione di €10/15 include la tazza e le visite guidate alle due mostre. Info: 349 7252121, cittaditerre@gmail.com.