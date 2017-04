Baby gang conto due amici: aggressione a suon di pugni agli Arequipa

Successo nell'esordio dei play off promozione: 83 a 76 al Forum. Ma coach Carrera: «Eccellenze difesa, attacco scadente. Può essere un problema». E martedì gara-2 sempre in casa (ore 20,30)

Concerti, sport, creatività e altro ancora nella giornata dedicata ai lavoratori che non mancherà di regalarvi piacevoli sorprese. Ecco le nostre proposte

Fiere in piazza, buona musica, cultura, animali e molto altro ancora in questa giornata dedicata al relax. Ecco i nostri consigli per trascorrerla al meglio