Meteo Biella, le previsioni per lunedì 1 maggio

BIELLA – Il bel tempo si fa ancora attendere un po' nei nostri cieli. La nuvolosità per il giorno della festa dei lavoratori, è presente al mattino si prevedono però ampie schiarite dalle ore centrali a partire da ovest. Le precipitazioni saranno deboli diffuse al mattino con neve oltre i 1400 m e registreremo una generale attenuazione ed esaurimento dalle ore centrali della giornata. Lo zero termico è in calo al mattino fino a 1800 m, in successivo rialzo fino a 2200 m a fine giornata. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi, deboli di direzione variabile in pianura.