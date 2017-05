Bimbo investito da un'auto e ricoverato in gravi condizioni a Torino

PRALUNGO - Bambino travolto da un'auto, ieri pomeriggio, in via Gramsci. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo (di 10 anni, residente in paese) sarebbe sbucato da una via laterale con un monopattino, non consentendo all'automobilista a bordo di una Nissan modello King di frenare in tempo per evitare il drammatico scontro. Nell'impatto il piccolo ha battuto la testa sull'asfalto. Immediati i soccorsi dell'uomo (di 43 anni) e dei parenti del piccolo; piccolo che poco dopo l'incidente avrebbe accusato un malore, perdendo i sensi. Quindi la decisione dei soccorritori di trasportarlo all'ospedale Regina Margherita di Torino, per le visite e cure del caso. La prognosi per ora è riservata. L'automobile è stata sequestrata dagli uomini in divisa.