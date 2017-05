Lavori in via Milano. Disagi per gli automobilisti fino all'8 maggio

BIELLA - Iniziano oggii - meteo permettendo - i lavori di riasfaltatura sul primo segmento di via Milano, tra la rotonda del ponte di Chiavazza e l'incrocio con via Collocapra e via Rosazza. Il tratto di strada sarà chiuso fino a lunedì 8 maggio, rendendo irraggiungibile Chiavazza per chi scende da Pavignano e per chi arriva dal centro e rendendo irraggiungibile Biella per chi arriva da Chiavazza e Vigliano.

Disagi

Sarà dunque obbligatoria, per chi vuole arrivare a Biella, la svolta verso il ponte della tangenziale sulla grande rotonda di accesso a Chiavazza. L'amministrazione comunale che cura i lavori, raccomanda agli automobilisti i percorsi alternativi, specie nelle ore di punta quando il ponte della tangenziale rischia di essere sovraccarico di traffico.

Percorsi

Per chi arriva da Vigliano e da Cossato, per esempio, viene consigliato di raggiungere Biella attraverso Candelo. Per chi scende invece dalla Valle Cervo viene suggerito di accedere alla città attraverso Tollegno. Il centro di Chiavazza e l'area artigianale-industriale del Maglioleo saranno comunque raggiungibili.